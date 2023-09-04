«Хотел набить ему лицо»: мужчина занимался самоудовлетворением рядом со школой

В Воронеже жители заметили мужчину, который занимался самоудовлетворением на глазах детей у местной школы. Родители сообщили об извращенце в соцсетях. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло на улице Молодогвардейцев. Взрослые заметили рядом с образовательным учреждением подозрительного мужчину, который стоял в кустах около мусорки и удовлетворял свои сексуальные потребности. Он занимался этим в то время, когда мимо проходили родители с детьми.

Один из местных жителей отметил, что спугнул незнакомца, кинув в него камень. После он скрылся.

«Хотел набить ему лицо, но шедшие в школу родители не дали этого сделать из-за соображения этики», – добавил очевидец.

Похожая история произошла в Краснодаре. Там на днях заметили мужчину, который общался с двумя малолетними школьницами на пустыре. Он увел девочек подальше от людей и трогал одну из них за талию. Очевидцы спугнули незнакомца и отметили, что он был с расстегнутой ширинкой.

Ранее мы писали о том, как в Санкт-Петербурге пьяная пара напала на 14-летнюю школьницу на улице. Девочке понадобилась помощь врачей. Медики диагностировали у пострадавшей ушиб мягких тканей лица.