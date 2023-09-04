Ударили по лицу и душили: пьяная пара беспричинно избила школьницу на улице

В Санкт-Петербурге пьяные мужчина с женщиной напали на улице на 14-летнюю школьницу. Пострадавшей пришлось обращаться к врачам. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, все произошло 3 сентября в Колпино на Загородной улице. Вечером к девочке подошла пьяная пара. Женщина без причины ударила школьницу по лицу, а мужчина схватил ее за шею и начал душить.

Испуганная восьмиклассница побежала к матери, а после они обратились в больницу. Медики диагностировали у пострадавшей ушиб мягких тканей лица. Сейчас она находится дома в удовлетворительном состоянии.

Отмечается, что после случившегося полиция организовала проверку.

Ранее мы писали о том, как житель Смоленска жестоко избил палками двух девушек и попал на видео. По пока невыясненной причине россиянин набросился на двух дам и стал наносить по ним сильные удары. Причем он использовал не только руки и ноги, но и палки.

Ролик, на котором было зафиксировано насилие, распространился в социальных сетях. Также в полицию обратилась одна из пострадавших. После ее заявления сотрудники правоохранительных органов начали проверку.