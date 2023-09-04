Неравнодушные жители спасли школьниц, которых увел мужчина с расстегнутой ширинкой

В Краснодаре полицейские задержали мужчину, которого подозревают в домогательствах к детям. Неравнодушные жители рассказали о незнакомце, который увел двух школьниц к пустырю и общался с ними, находясь с расстегнутой ширинкой. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, все произошло в поселке Южный. Проходящие мимо парковки жилого комплекса увидели мужчину, который о чем-то общался с двумя малолетними девочками. По их словам, одну он держал за талию, а другой делал комплименты.

Поведение незнакомца заинтересовало взрослых, они крикнули ему что-то, но он не реагировал. Только когда начали снимать на камеру, мужчина испугался. Женщина поинтересовалась у девочек, кто этот мужчина и чем они занимаются.

«Мужчина, вы зачем держите девочку за талию?» – спросила жительница.

Мужчина неожиданно признался, что он – отец ребенка и убежал. Очевидцы отмечают, что он был с расстегнутой «ширинкой».

В пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что мужчину задержали. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Ранее мы писали о том, как в Подмосковье задержали таксиста, который домогался 15-летней пассажирки. Мужчину даже не смущало то, что рядом со школьницей сидела ее младшая сестра.