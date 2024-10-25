«Хороший, чудесный парень»: учителя рассказали о напавшем на людей в супермаркете мужчине

Учителя рассказали о мужчине, который напал на людей в супермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге. По их словам, он был «чудесным и спокойным». Их слова приводит ИА Регнум.

СМИ узнали, что мужчина был фехтовальщиком, а обучался этому в петербургской школе фехтования. Преподаватели в беседе с журналистами пояснили, что удивлены поступком бывшего ученика. Они характеризуют его как спокойного человека, который не был конфликтным.

«Хороший, чудесный парень! Великолепный спортсмен, хороший, тихий, спокойный и чудесный молодой человек. Мы в шоке и очень удивлены, что он мог такое сделать! Если что-то такое произошло, мне кажется, что его спровоцировали. Так просто бы он не напал!» — высказались в спортивной школе.

Ранее мы писали о том, что 44-летний мужчина с ножом напал на посетителей и сотрудников супермаркета. Известно о пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. Все произошло утром 25 октября.

Также стало известно о том, что российских туристов избили толпой возле премиум-отеля в Турции. С поимкой злоумышленников местные органы не спешат, поэтому сейчас граждане РФ рассчитывают на помощь дипломатического представительства.