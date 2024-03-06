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Опубликовано 06 марта 2024, 16:23
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Хлынула с потолка: учеников питерской гимназии залило огненной лавой

В Санкт-Петербурге огненная лава хлынула с потолка на учеников гимназии.
Хлынула с потолка: учеников питерской гимназии залило огненной лавой

© Unsplash.com

В гимназии Санкт-Петербурга на пятиклассников хлынула с потолка огненная лава. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в одной из гимназии Санкт-Петербурга. На потолке вспыхнула лампа, когда учитель включил свет на одном из уроков в десятом часу утра. В кабинете находился пятый класс. Плафон сразу расплавился и начал капать вниз — из-за этого загорелась парта.

Преподаватель сразу же вывел детей в коридор. Никто не пострадал. У некоторых испортились портфель, учебники и телефон.

Ранее в Санкт-Петербурге пятиклассник попал в реанимацию после того, как решил покататься на перилах в школе. По предварительным данным, он упал в лестничный пролет и разбил голову.

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