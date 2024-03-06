Хлынула с потолка: учеников питерской гимназии залило огненной лавой

В гимназии Санкт-Петербурга на пятиклассников хлынула с потолка огненная лава. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в одной из гимназии Санкт-Петербурга. На потолке вспыхнула лампа, когда учитель включил свет на одном из уроков в десятом часу утра. В кабинете находился пятый класс. Плафон сразу расплавился и начал капать вниз — из-за этого загорелась парта.

Преподаватель сразу же вывел детей в коридор. Никто не пострадал. У некоторых испортились портфель, учебники и телефон.

Ранее в Санкт-Петербурге пятиклассник попал в реанимацию после того, как решил покататься на перилах в школе. По предварительным данным, он упал в лестничный пролет и разбил голову.

Также мы писали, что в Новосибирской области школьницы разбились, катаясь на одном тюбинге. Подробнее читайте здесь.