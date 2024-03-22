Хирурги вытащили живого угря из желудка мужчины

Во Вьетнаме медики вытащили живого угря из желудка пациента. Об этом сообщает Oddity Central.

По данным источника, 34-летнего вьетнамца госпитализировали в больницу с острой болью в животе. Специалисты провели мужчине рентген и УЗИ, которые зафиксировали инородное тело в его в брюшной полости. Врачи, обсудив ситуацию, приняли решение, что требуется срочная операция.

Выяснилось, что в желудке пациента находился живой 30-сантиметровый угорь. Операция прошла удачно, а мужчина постепенно восстановился. На вопрос о том, как рыба попала в его организм, вьетнамец не смог ответить.

В то же время медики удивились тому, что угорь оказался живым, проведя столько времени в желудке. Они отметили, что если бы рыба начала разлагаться, то это закончилось серьезными осложнениями, опасными для жизни.

Ранее мы писали, что жительница Бразилии 56 лет прожила с окаменевшим эмбрионом в утробе и родила семерых детей.

Также сообщалось, что в Ленинградской области обнаружили тело пропавшей неделю назад девушки.