Женщина 56 лет жила с окаменевшим эмбрионом в утробе и родила семерых детей

Жительница бразильского города Арал Морейра Даниэла Вера более 56 лет жила с окаменевшим эмбрионом в утробе. Как призналась 81-летняя женщина, еще в молодости она обратила внимание на странное образование на животе, но не обращалась к врачам и лечилась народными методами.

В начале марта она стала испытывать сильные боли и была экстренно госпитализирована. Сначала медики предположили, что пенсионерка отравилась грязной водой, однако проведенная компьютерная томография выявила новообразование в брюшной полости, сообщает Lenta.Ru.

Оказалось, что внутри пожилой пациентки находится закальцинированный эмбрион. В ходе опроса женщина подтвердила, что в юности пережила внематочную беременность, однако после этого она успешно выносила и родила семерых детей.

Женщине провели операцию по удалению плода, однако она скончалась в реанимации из-за занесенной инфекции.

Ранее житель Волгограда вернулся с отдыха на природе и попал в больницу. Врачи вырезали из груди мужчины 15-сантиметрового паразитического червя, способного передвигаться по организму со скоростью до 20 сантиметров в сутки.