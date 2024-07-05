«Кислотный маньяк» из Подмосковья признан невменяемым

Щелковская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который облил кислотой двух местных жительниц, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области. В суде прокуратура попросила отправить обвиняемого на принудительное лечение.

«Согласно заключению комиссии экспертов мужчина страдает психическим расстройством, в момент совершения преступления не осознавал характер своих действий и нуждается в принудительном лечении в стационаре общего типа», - говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования специалисты провели химическую, судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы, уточняют в Следственном комитете.

Напомним, в апреле в Монино мужчина облил со спины 16-девушку кислотой. В тот же день в том же районе он плеснул кислотой в лицо еще одной случайной прохожей. В результате они получили химические ожоги тела и лица.

Ранее мы сообщали, что задержанный оказался инженером и преподавателем в колледже. При задержании у мужчины изъяли пластиковую колбу с подозрительной жидкостью.