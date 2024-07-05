Девушка вышла из комы и рассказала о встрече с Богом

Девушка из Гватемалы вышла из комы и рассказала, как якобы побывала в раю и познакомилась с Богом. Об этом пишет The Sun.

По данным источника, 24-летняя Мариандре Карденас работала из дома, когда почувствовала, что начинает задыхаться из-за приступа хронической астмы. Девушку доставили в больницу, подключили к аппарату искусственного дыхания и ввели в медикаментозную кому, поскольку медики решили, что так у нее больше шансов выжить.

Жительница Гватемалы призналась, что последнее, что она слышала, были слова медсестры «она нас покинула». После этого она якобы оказалась в некоем внеземном измерении.

«Я сидела за длинным столом, полным еды, которую я никогда не видела, полным людей, которые не имели человеческого тела, но были существами света. Никто не разговаривал друг с другом голосом, все общались с помощью разума. <...> Я не помнила ни свою прошлую жизнь, ни семью, ни Землю — для меня ничего этого никогда не существовало, — поделилась Карденас.

Девушка отметила, что там же увидела Бога, который сидел с ней за одним столом. Она заверила, что Бог говорил с ней. Однако в какой-то момент он якобы поднялся со своего места и сообщил, что ей пора уходить. Карденас очень расстроилась из-за этого, однако Бог объяснил ей, что ей необходимо вернуться «ради любви». Он также якобы подчеркнул, что они встретятся снова, когда придет ее время.

Пациентка пробыла в коме три дня и пришла в себя. Спустя день ее выписали.

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