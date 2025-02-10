Каскадер Александр Уваров попал в реанимацию после неудачного трюка в Токсово

Каскадер Александр Уваров попал в реанимацию после неудачного трюка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Во время съемок в Токсово на озере Хепоярви каскадер сорвался с судна на воздушной подушке и ударился об лед головой. По информации источника, состояние Александра оценивается как тяжелое: его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом лицевых костей.

Потерпевший ставил трюки для проектов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей».

Ранее вдову последнего премьер-министра СССР Валентина Павлова госпитализировали с травмой ноги. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что спортивный комментатор Роман Скворцов заступился за знакомого, и после этого его госпитализировали в тяжелом состоянии.