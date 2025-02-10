Госпитализированный после избиения комментатор Скворцов заступился за знакомого

Спортивный комментатор Роман Скворцов заступился за знакомого, из-за чего его избили в Новосибирске. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По данным источника, знаменитость вместе с друзьями отдыхал в заведении на Красном проспекте. Все случилось у входа после того, как Роман заступился за одного из своих знакомых, который повздорил с компанией из семи человек.

Отмечается, что комментатора избили. Он был госпитализирован в местную больницу в тяжелом состоянии. Медикам удалось стабилизировать состояние пациента, его планируют перевезти в Областную больницу Новосибирска. На данный момент журналист в сознании, но не может вспомнить, что именно произошло.

Напомним, что Скворцов был в Новосибирске по работе. Он комментировал Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.

Ранее о состоянии коллеги высказывался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.