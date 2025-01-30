Вдову премьер-министра СССР Валентина Павлова госпитализировали с травмой ноги

Вдову последнего премьер-министра СССР Валентина Павлова госпитализировали с травмой ноги. 90-летнюю пациентку ждет операция. Об этом сообщает mk.ru.

По информации источника, 29 января женщина попала в больницу. Травму она получила в продуктовом магазине, куда отправилась с другом семьи. Валентина Петровна случайно ударилась о стеклянную автоматическую дверь, потеряла равновесие и упала, ударившись правым бедром о кафельный пол.

После случившегося женщине потребовалась медицинская помощь. Из-за травмы пациентка не могла двигаться и испытывала сильную боль, поэтому ей вкололи обезболивающие препараты. Скоро Валентину Петровну ждет хирургическое вмешательство.

Отметим, что госпитализированная была супругой премьер-министра СССР Валентина Павлова, известного по денежной реформе. Они вместе воспитывали сына Сергея. Но в 2006 году Павлов умер в возрасте 65-ти лет.

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