Жительница Суджи рассказала, как бойцы ВСУ расстреливали мирных людей в автомобилях. По ее словам, одну женщину убили у нее на глазах. Об этом она рассказала телеканалу «Звезда».

Россиянка призналась, что встретила солдата, когда ехала в сторону выезда. Мужчина стоял на дороге с автоматом.

«И вдруг он как в тире по первой машине - хоп», - рассказала женщина.

Местная жительница, находившаяся в том самом авто, скончалась. А после боец ВСУ перешел к машине, в которой сидела собеседница канала. В результате стрельбы и она, и ее муж получили ранения, но выжили. Они смогли добраться до больницы в Большесолдатском районе. По словам россиянки, она потеряла так много крови, что у нее окрасились брюки.

Ранее в Судже пропал пенсионер, над которым издевались бойцы ВСУ. Его искали несколько дней, но близкие не теряли надежды на то, что с ним все в порядке. В итоге он был найден живым.

Также недавно появилась информация, что бойцы ВСУ пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей.