Бойцы ВСУ пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей

Бойцы ВСУ, отрезанные от снабжения 80-й, 82-й и 154-й бригад, пытаются покинуть Курскую область. Они переодеваются в гражданскую одежду и угоняют машины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно источнику, жители приграничных населенных пунктов обратились в полицию с заявлениями о пропаже автомобилей. Также параллельно с этим бойцы ВС РФ задержали 10 украинских военных. Все они были в обычной одежде и направлялись к госгранице. Отмечается, что бежать они решили из-за отсутствия резервов, топлива и связи.

По данным Mash, для угона бойцы ВСУ выбирают неприметные легковые авто и внедорожники, чтобы легко преодолевать сложные маршруты. Также машины используются украинскими диверсионными группами, притворяющимися российскими военными.

Ранее в Сети появилось видео, на котором бойцы ВСУ издевались над пенсионером в Судже. Этого дедушку родственники ищут уже 10 дней. На сегодняшний день была привлечена аэроразведка.

Также недавно ВСУ нанесли удар по торговому центру в Донецке.