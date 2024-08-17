Блуждал несколько дней: дедушка из Суджи, над которым издевались бойцы ВСУ, найден живым

Пенсионер, которого вот уже несколько дней разыскивают в Курской области, нашелся живым. Дедушка, подвергнутый издевательствам со стороны бойцов ВСУ, сейчас находится на территории Украины, передает Telegram-канал Readovka.

По данным СМИ, в Сети опубликовали видео, на которой пожилой мужчина подтверждает, что с ним все в порядке. Ролик снял военнослужащий украинской армии. На нем пенсионер заявил, что несколько дней блуждал и спал на обочине.

Пожилого мужчину объявили в розыск после того, как он стал героем видео с издевательствами. Бойцы ВСУ унизили дедушку, после чего он внезапно пропал. К его поискам даже подключили авиаразведку.

Ранее сообщалось, что пенсионер перебрался в Курскую область в 2014 году из Макеевки в ДНР. Он вместе с семьей спасался от обстрелов украинских военных.