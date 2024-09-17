В Челябинске дети опаздывают на уроки из-за досмотров после нападения подростка с молотком на одноклассников

В Челябинске усилили досмотры учеников в школах после нападения подростка на одноклассников 16 сентября. Из-за этого дети опаздывают на уроки. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

По данным источника, сразу несколько учебных заведений города решили тщательно досматривать учащихся перед занятиями. На входе охранники проверяли рюкзаки школьников. Из-за этого образовалась очередь, которая тянулась на улицу.

Также отмечается, что в некоторых школах на работу вызвали сразу двух охранников, чтобы они вместе сидели на вахте и обеспечивали безопасность. Были замечены и полицейские, которые дежурили возле и внтури зданий.

Источник сообщает, что причиной ужесточения мер стали события 16 сентября, когда в одной из коррекционных школ ученик пришел на уроки с молотками и ножом и напал на одноклассников. Две девочки после этого оказались в реанимации. В больницу также доставили учительницу химии, которая пыталась отобрать молоток у мальчика.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших в Челябинске школьниц.