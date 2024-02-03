Изъяли ножницы: задержан подозреваемый в нападении на фигуриста Дикиджи

Задержан подозреваемый в нападении с ножом на российского фигуриста Владислава Дикиджи. Об этом сообщает источник Пятого канала.

Подозреваемым оказался 61-летний мужчина, у которого правоохранители изъяли ножницы. Против него составили административный протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 19-летний фигурист заявил, что неизвестный пытался его зарезать в метро Санкт-Петербурга. По словам Владислава, «нож у горла был достаточно близко». Спортсмен считает, что если бы среагировал немного позже, то его бы зарезали. После инцидента он сразу же обратился в полицию.

Ранее мы писали, что россиянка зарезала мужчину, который пустил ее пожить к себе в квартиру. Подробности читайте в этой статье.