19-летнего российского фигуриста Владислава Дикиджи пытались зарезать в метро

Российский фигурист Владислав Дикиджи сообщил, что его пытались зарезать в метро. 19-летний спортсмен обратился в полицию.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Меня чуть не зарезали в метро», - сообщил фигурист.

По его словам, «нож у горла был достаточно близко». Фигурист считает, что если бы среагировал немного позже, то его бы зарезали.

После случившегося он направился в полицию.

«Вы главное не переживайте, я цел и невредим», - обратился Дикиджи к поклонникам.

Тренер Дикиджи Олег Татауров рассказал RT, что нападавший – мужчина лет 60-ти. Он был «не совсем в адеквате».

«…Сидел напротив, потом дёрнул Влада за рюкзак, а когда тот встал, нож ему к горлу приставил», - сообщил Татауров и добавил, что фигурист оттолкнул нападавшего и выбежал из вагона, ничего не поняв толком.

Дикиджи – уроженец Санкт-Петербурга. Он является серебряным призером ЧР-2024, выступает в одиночном катании. Дикиджи катается с четырех лет, а с 6-ти начал выступать на соревнованиях.

Ранее сообщалось, что десятиклассник ударил мужчину ножом возле выхода из метро в Москве.