19-летнего российского фигуриста Владислава Дикиджи пытались зарезать в метро
© Freepik
Российский фигурист Владислав Дикиджи сообщил, что его пытались зарезать в метро. 19-летний спортсмен обратился в полицию.
Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
«Меня чуть не зарезали в метро», - сообщил фигурист.
По его словам, «нож у горла был достаточно близко». Фигурист считает, что если бы среагировал немного позже, то его бы зарезали.
После случившегося он направился в полицию.
«Вы главное не переживайте, я цел и невредим», - обратился Дикиджи к поклонникам.
Тренер Дикиджи Олег Татауров рассказал RT, что нападавший – мужчина лет 60-ти. Он был «не совсем в адеквате».
«…Сидел напротив, потом дёрнул Влада за рюкзак, а когда тот встал, нож ему к горлу приставил», - сообщил Татауров и добавил, что фигурист оттолкнул нападавшего и выбежал из вагона, ничего не поняв толком.
Дикиджи – уроженец Санкт-Петербурга. Он является серебряным призером ЧР-2024, выступает в одиночном катании. Дикиджи катается с четырех лет, а с 6-ти начал выступать на соревнованиях.
Ранее сообщалось, что десятиклассник ударил мужчину ножом возле выхода из метро в Москве.