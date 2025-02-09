Известный российский спортивный комментатор попал в реанимацию

В Новосибирске попал в реанимацию спортивный комментатор Роман Скворцов. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

Как пояснил телеведущий, Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска.

«Ситуация серьезная!!! Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова!!!», — написал журналист, пожелав крепкого здоровья комментатору.

В Новосибирске Губерниев и Скворцов 8-9 февраля вместе комментировали матч звезд КХЛ. 49-летний комментатор находится под присмотром медиков. Они делают все возможное, чтобы помочь журналисту.

Ранее 22-летний сын Дмитрия Губерниева стал ведущим на канале «Матч ТВ». Выпуск новостей с ним вышел в ночь на 10 января.

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