22-летний сын Дмитрия Губерниева стал ведущим на «Матч ТВ»

22-летний сын спортивного комментатора Дмитрия Губерниева Михаил стал ведущим на канале «Матч ТВ». Выпуск новостей с ним вышел в ночь на 10 января.

Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Telegram-канал Губерниева-младшего.

Михаил призывал тех, кто не спит, смотреть новости в 2:55 по Москве.

«Первый в 2025 выпуск новостей с Михаилом Губерниевым смотрите на Матч ТВ», - анонсировал он.

Напомним, Дмитрий Губерниев стал отцом в браке с легкоатлеткой Ольгой Богославской. Сын появился на свет 8 сентября 2002 года. Михаил окончил ВШЭ. В 2021 году он впервые провел прямой эфир с отцом.

Ранее Дмитрий Губерниев отказался считать олимпийского чемпиона Романа Костомарова спортсменом 2024 года. Он уверен: в данном случае имеют место «мужество, преодоление». При этом по хоккеисту Александру Овечкину у комментатора «вопросов нет».