Альпинист Виталий Лазо, спустившийся с Эвереста на лыжах, попал в больницу

Альпиниста Виталия Лазо, спустившегося с Эвереста на лыжах, госпитализировали. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Виталия Лазо, который стал первым россиянином, спустившемся с Эвереста на лыжах, госпитализирован в больницу. Врачи диагностировали у мужчины острый бронхит и дыхательную недостаточность.

Сейчас состояние спортсмена оценивают как средней тяжести.

Виталию Лазо 51 год, он совершил десятки экспедиций и восхождений. Лазо покорил Манаслу, пик Победы, пик Ленина, Броуд пик и Эверест. Кроме того, мужчина снимает документальные фильмы про альпинизм. Виталий Лазо является победителем более 30 международных кинофестивалей.

Ранее мы писали о том, что у жителя ДНР украли анализы по пути в больницу. Мужчина задремал в автобусе, а когда проснулся, обнаружил пропажу биоматериалов. Пострадавший обратился к мошенникам.