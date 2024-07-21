Известный рэпер попал на «Майбахе» в аварию в центре Москвы

В центре Москвы рэпер Илья Бланко угодил в ДТП. Авария случилась, когда парень ехал в такси на «Майбахе» в ресторан со своей девушкой.

Инцидент произошел минувшей ночью на Берсеневской набережной. В автомобиль, в котором ехал артист, на полной скорости врезался каршерингист. Илья и его спутница отправились в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Виновник аварии сначала покинул место ДТП, но после вернулся, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Ранее рэпер Егор Крид рассказал, с какой девушкой хотел бы создать семью. Певец считает, что будущая жена будет его поклонницей.

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