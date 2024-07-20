«Будущая жена будет моей поклонницей»: рэпер Егор Крид рассказал, с какой девушкой хотел бы создать семью

Исполнитель Егор Крид, отвечая на вопрос подписчиков о браке с поклонницей, заявил, что это вполне возможно. Певец считает, что его будущая жена будет его поклонницей, передает Telegram-канал Новости знаменитостей.

Популярный в России холостяк не так давно жаловался, что с наступлением 30 лет он все меньше верит в шанс обрести наконец-то вторую половинку. Однако на очередной трансляции в Сети Егор заявил о намерении жениться на девушке, которая будет или уже является его фанаткой. Рэперу важно, чтобы супруга восхищалась им и его творчеством.

«Я думаю, что моя будущая жена по-любому будет моя поклонница. Она точно должна быть поклонницей моего творчества. А как иначе, представляете, у вас будет жена, которая ненавидит то, чем ты занимаешься»? — задался вопросом Крид во время трансляции.

Ранее 33-летняя певица Нюша заявила, что они с Егором не чужие люди друг другу. Она напомнила об этом после развода с мужем.