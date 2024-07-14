Рэпер Тимати рассказал, что у него угнали машину в Москве. Об этом он признался в интервью каналу «Москва 24».

Тимати рассказал, что несколько месяцев назад злоумышленники угнали один из его автомобилей. Это произошло в Москве. По словам артиста, он незамедлительно обратился в полицию. К счастью, дорогостоящую машину рэпера удалось быстро найти.

«Как только я обратился в органы, в течение часа ее нашли. Произошло задержание, вернули в целостности и сохранности», — рассказал он.

Рэпер признался, что не ожидал быстрой поимки преступников.

«Кому рассказываю, никто не верит», — заявил он.

Тимати рассказал, что автомобиль удалось оперативно найти благодаря системе городского видеонаблюдения «Поток».

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