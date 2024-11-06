Известный галерист покончил с собой в Москве: подробности случившегося

В Москве известный галерист и коллекционер Константин Елютин найден мертвым в своей квартире. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.

Тело 77-летнего галериста обнаружили 5 ноября в его квартире на Ленинском проспекте. По характеру травм предполагается, что Елютин покончил с собой. Пока неизвестно, почему он решился на такой шаг, пишет mk.ru.

Константин Елютин владел частной галерей, формировал частные и корпоративные коллекции из работ западно-европейских, российских и китайских художников.

Ранее директор школы из Киева совершила самоубийство после мобилизации сына. Женщина взяла отпуск, во время которого ушла из жизни.

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