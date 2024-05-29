Директор школы из Киева совершила самоубийство в отпуске после мобилизации сына

В Киеве директор школы совершила самоубийство после мобилизации сына. Женщина взяла отпуск, во время которого ушла из жизни.

Как пишет «Царьград», ребенка директора школы отправили в Николаев. Возраст сына не указывается.

Мать тяжело переживала. Отпуск не помог ей собраться с силами – женщина ушла из жизни.

Подобная история на Украине может быть не единственной. Известно, что принудительная мобилизация на Украине убивает не только мужчин, но их родных, а повестки стали получать даже 17-летние граждане.

Ранее сообщалось о самоубийстве психолога у университета в Краснодаре. До смерти она не высказывала суицидальных мыслей. По некоторой информации, у женщины могло быть психическое расстройство.