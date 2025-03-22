Известный боец ММА умер в 21 год от редкого заболевания: подробности

21-летний боец ММА из Мельбурна Джейк Сендлер умер в 21 год от рабдомиолиза — редкого заболевания мышц, вызванного чрезмерными физическими нагрузками.

Перед боем Джейк говорил товарищам, что хочет сбросить еще несколько килограммов.

Спортсмена доставили в больницу после боя 3 марта. Поведение Сендлера было странным. Врачи диагностировали бойцу рабдомиолиз — заболевание приводит к разрушению мышц из-за перенапряжения, сообщает GB News.

В больнице Сендлера ввели в искусственную кому, ему сделали несколько операций и переливание крови. В итоге молодой человек скончался — врачи назвали этот случай рабдомиолиза самым тяжелым в своей практике. Его смерть стала настоящим шоком для мирового сообщества ММА.

Юноша собирался стать учителем физкультуры. По словам его матери, во время поединков почки Сендлера работали лишь на 40 процентов от своей обычной мощности.

Ранее трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов скончался на тренировке в 64 года. Что стало причиной смерти спортсмена, не сообщается.