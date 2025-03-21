Внезапно стало плохо на тренировке: трехкратный чемпион Москвы по боксу умер в возрасте 64 лет

Тренировка по боксу обернулась смертью для трехкратного чемпиона Москвы Павла Котова. Мастер, которому было 64 года, внезапно почувствовал себя плохо.

Информацию о смерти спортсмена приводит Telegram-канал МК: срочные новости. По имеющимся данным, Павел сегодня вечером тренировался во дворце спорта «Крылья советов». Там проводил занятия клуб боксера, которым он руководил.

В какой-то момент Котов почувствовал себя плохо. На место вызвали скорую помощь. Однако помочь чемпиону столицы РФ не удалось. В скором времени он скончался.

Что стало причиной смерти боксера, пока не сообщается. Точно об этом будет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось о смерти 34-летнего хоккеиста Федора Малыхина. Мать спортсмена произнесла на прощании с ним трогательную речь.