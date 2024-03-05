Известная российская писательница попала в больницу после ДТП

Известная российская писательница, органист, композитор Анна Ветлугина попала в ДТП во время поездки на такси. Об этом сообщает РЕН ТВ.

После аварии Ветлугину доставили в больницу с поверхностной травмой и ушибом головы.

По факту произошедшего организована проверка.

Напомним, Анна Ветлугина является выпускницей Московской Государственной консерватории имени П. И. Чайковского. С 2008 года выступает титулярным органистом кафедрального католического Собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. Она также является членом Союза композиторов России и автором множества духовной и литургической музыки.

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