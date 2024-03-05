В многоэтажном доме рухнул лифт с 14 пассажирами: понадобилась помощь врачей

В одном из домов в Санкт-Петербурге упал лифт с 14 пассажирами, четверо из которых в итоге госпитализированы. Об этом сообщает Фонтанка.

Инцидент произошел утром 5 марта в доме на Новгородском проспекте в Шушарах. В лифт вошли 14 человек, что привело к перегрузке, после чего кабина начала падать. Официальная причина падения лифта пока неизвестна.

По предварительной информации, четыре человека были госпитализированы, среди них двое детей. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Один из свидетелей поделился информацией с телеканалом «360». По словам женщины, она видела машину скорой медицинской помощи и реанимации. Но сама она живет в другом районе.

«Узнав, я была в шоке, ведь сама с утра раза три ездила на лифте, поскольку живу высоко и забыла некоторые вещи», — рассказала она.

Еще одна свидетельница, проживающая в соседнем подъезде, отметила, что лифт упал с восьмого этажа. По ее словам, представитель МЧС сообщил о минимум трех пострадавших.

«Вышли с ребенком в садик, а там уже скорые, реанимация, МЧС. На носилках уже выносили пострадавших», – отметила она.

Другие свидетели ЧП в социальных сетях также сообщали, что на место прибыли сразу две машины скорой помощи и реанимации.

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