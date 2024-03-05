В Петербурге учитель физкультуры выбил зубы напугавшему его младшекласснику

В Санкт-Петербурге учитель физкультуры выбил два зуба младшекласснику на перемене. Сделал он это случайно, испугавшись, когда ребенок выпрыгнул на него на перемене. Об этом сообщает сайт 78.ru.

По данным источника, мальчик собирался между уроками напугать своего одноклассника. Он спрятался в школе и стал ждать друга. Однако перепутал и выскочил из укрытия, когда проходил не сверстник, а преподаватель. От неожиданности мужчина рефлекторно выставил вперед кулак и ударил несовершеннолетнего по лицу, тем самым лишив его двух зубов. После этого педагог сделал ему замечание и пошел по своим делам, не поинтересовавшись состоянием пострадавшего.

Родители мальчика, узнав о произошедшем, отправились вместе с ним в травмпункт. А после они пошли в полицию.

Отмечается, что учитель уже получил выговор на работе, а также написал объяснительную. Есть информация, что за мужчиной неоднократно замечали привычку разговаривать с детьми, как со взрослыми, и вести себя с ними жестко. Разбирательства продолжаются.

Ранее группа подростков избила мужчину в московском метро.