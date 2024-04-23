Изнасилованная 17-летняя россиянка попыталась совершить самоубийство

В Дагестане изнасилованная 17-летняя жительница Махачкалы попыталась совершить самоубийство из-за травли со стороны родственников обвиняемого. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Несовершеннолетняя потерпевшая написала в полицию заявление на знакомого об изнасиловании. Следствие возбудило уголовное дело. Во время судебных разбирательств семья фигуранта угрожала россиянке и требовала отказаться от показаний.

После очередного разговора с родственниками обвиняемого девушка попыталась покончить с сорбой. Однако, когда ей стало плохо, она испугалась и позвонила матери. Родительница отвезла ее в больницу.

В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает. Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела против мужчины по статье о доведении до самоубийства.

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