Россиянин выстрелил в голову соседке через дверной глазок из-за шума

В Москве 28-летний местный житель пытался застрелить через дверной глазок соседку из-за шума. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, ЧП произошло накануне вечером на юге столицы. Житель дома на Домодедовской улице, распивая алкоголь на лестничной площадке с товарищем, услышал громкий голос соседки из квартиры на пятом этаже. Раздраженный россиянин схватил пневматическое оружие и подошел к квартире, откуда ранее доносились голоса. Неадекват стал угрожать соседке смертью, ругаться матом, после чего прицелился в дырку из-под глазка в двери, закрытую губкой, и совершил выстрел.

Подошедшая к двери хозяйка квартиры в этот момент начала отворачиваться, однако пуля все равно попала женщине в лоб. Потерпевшая самостоятельно вызвала скорую помощь и полицию.

Через некоторое время ее госпитализировали, а агрессивного мужчину задержали.

Впоследствии выяснилось, что у преступника есть трое детей и жена. В доме, где проживает семья, очень высокая слышимость. Вдобавок к этому из соседней квартиры регулярно доносились крики и громкая музыка.

Потерпевшая в свою очередь рассказала, что живет со слабослышащим супругом, вследствие чего при общении с ним она вынуждена повышать голос. Музыку москвичка слушает только в разрешенные часы. К тому же сосед ни разу спокойно не просил ее быть тише, предпочитая сразу кричать. От сильной слышимости страдают все жители дома, но женщина ничего с этим сделать не может.

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