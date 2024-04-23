Дотронулся до контактной сети: мужчина выжил после удара током в 27 тысяч вольт

Врачи борются за жизнь мужчины, который получил сильнейший удар током на железной дороге в Бурятии. Пострадавший был доставлен в территориальный центр медицины катастроф в Улан-Удэ.

Информация об инциденте, который едва не закончился трагично, появилась на странице ГБУЗ Территориальный центр медицины катастроф РБ во «ВКонтакте». По данным медиков, накануне, 22 апреля, мужчина получил тяжелую электротравму.

Россиянин забрался на подвижный состав, после чего перенес сильнейший удар током — в 27 тысяч вольт. Пострадавшего жителя Бурятии экстренно госпитализировали с железнодорожных путей.

В настоящий момент новоприбывшему пациентку оказывается необходимая помощь. Пока врачи не дают никаких прогнозов относительно его лечения и восстановления.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге двухлетняя девочка умерла от удара током. Отец несовершеннолетней в это время спал.