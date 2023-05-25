Издевался много лет: две сестры после переезда в Москву заявили в полицию на отца-насильника

Две сестры написали заявление на своего отца, который по их утверждению много лет насиловал их. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Отмечается, что жертвам 20 лет и 23 года. Недавно они переехали в Москву из Элисты и учатся в столичных вузах. Написать заявление в полицию они смогли, когда переехали в Москву.

«Вчера девушки заявили в полицию, что их 42-летний отец начиная с 2014 года постоянно насиловал их. Издевательства продолжались вплоть до последних дней», – говорится в сообщении.

Добавляется, что видимо, насильник продолжал преследовать девушек и в Москве (одна из них жила в общежитии, другая снимала квартиру).

В результате стражи правопорядка задержали мужчину по подозрению в насильственных действиях сексуального характера. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что бабушкин сожитель изнасиловал пятилетнюю внучку. Она увидела злополучные кадры, на которых мужчина насиловал ребенка, но не поверила своим глазам. Женщина заявила, что «вообще в ужасе». Она не понимает, «как такое могло получиться».

Еще один случай произошел в Алтайском крае. Там отчим изнасиловал 13-летнего мальчика на глазах его матери.