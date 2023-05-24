Бабушкин сожитель изнасиловал пятилетнюю внучку: женщина раскрыла правду о нем

Бабушкин сожитель спустя четыре года отношений изнасиловал пятилетнюю внучку женщины. Она увидела злополучные кадры, на которых мужчина насиловал ребенка, но не поверила своим глазам.

Женщина заявила, что «вообще в ужасе». Она не понимает, «как такое могло получиться».

Обычная жизнь пары выглядела следующим образом: «Не было такого — оставляли, все нормально было. Я работала, а он выходной — сидел».

После задержания мужчина звонил сожительнице из тюрьмы и просил принести передачи. Однако женщина не спешит к нему.

Она хочет, чтобы бывшего осудили по всей строгости, пишет Пятый канал.

Женщина привела некоторые подробности их телефонного разговора: сожитель хотел объясниться и рассказать то, что она не знает. Россиянка полагает, что речь пойдет о его действиях на прошлой работе: ей известно, что подозреваемый показывал детям гениталии по видеосвязи.

Ранее мы писали, что в дерене под Оренбургом бабушкин знакомый изнасиловал восьмилетнего мальчика.