Избившие турецких полицейских россиянки живут в заброшенном здании. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В июне 2024 года две россиянки выпили и напали на полицейских в аэропорту Турции. В местной прокуратуре заявили, что за подобное правонарушение женщинам может грозить до 3 лет заключения. За 2 месяца, проведенных в Турции, с туристок сняли все обвинения, а дело переквалифицировали в административное. Все это время женщины вынуждены жить на улицах Турции: у них не осталось денег на съем отеля.

По словам россиянок, сейчас они живут в заброшенном здании, но и там им нельзя надолго задержаться: их могут привлечь за бродяжничество. Родные высылают им деньги, которых едва хватает на еду.

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