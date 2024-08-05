Разряд вошел в плечо и вышел через ногу: туристка пережила удар молнии на челябинских озерах

Врачи оказывают необходимую помощь жительнице Екатеринбурга, которая пострадала в Челябинской области. В женщину ударила молния — она вошла ей в плечо и вышла через ногу, передает Life.ru.

По данным СМИ, 37-летняя екатеринбурженка вместе с подругами поехала отдыхать на челябинские озера в Миассе. В какой-то момент начался дождь, и женщина не успела спрятаться. Внезапно ее поразила молния.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Сначала врачи думали, что им не удастся помочь пациентке, однако уже сейчас та пошла на поправку. Жительница Екатеринбурга вышла из комы, а после этого ее перевезли в родной город.

Ранее молния ударила в посетителей парка «Патриот» в Подмосковье. Люди шли под зонтиком во время непогоды. Им начали оказывать реанимационные действия прямо перед храмом Минобороны.