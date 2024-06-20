Избивали и морили голодом три дня: супружескую пару обвиняют в убийстве 10-летней девочки

В Новосибирской области муж с женой на протяжении трех дней истязали 10-летнюю дочь знакомых. Девочка скончалась. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, погибшая школьница находилась под присмотром супружеской пары, которую знали ее родители. Три дня взрослые не давали ребенку есть и пить, а также избивали. В итоге из-за истязаний девочке потребовалась медицинская помощь.

Пострадавшую доставили в больницу в бессознательном состоянии. От побоев она упала в обморок и не очнулась. Врачи пытались реанимировать маленькую пациентку, но им это не удалось.

После случившего супругов, следивших за ребенком, задержали. Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства смерти 10-летней школьницы.

Ранее в Москве обнаружили в подъезде дома мальчика с синяками на теле. Двухлетний ребенок лежал на полу в одном белье.

Также недавно в Тобольске врачи спасли школьницу, попавшую в реанимацию после укуса гадюки.