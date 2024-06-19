В Москве двухлетнего мальчика с синяками нашли спящим на полу в подъезде

В Москве двухлетнего мальчика нашли спящим в подъезде. Ребенок был с синяками на теле.

Подробности сообщает ИА Регнум.

18 июня в доме на Студенческой улице нашли ребенка возрастом 2 года и 7 месяцев. Он лежал на полу в одном белье, взрослых рядом не оказалось. Несовершеннолетнего заметили соседи.

Невменяемая мать находилась этажом выше – женщина была в состоянии наркотического опьянения.

По адресу вызвали врачей, они забрали ребенка и мать в больницу. Осмотревший ребенка хирург диагностировал ушиб мягких тканей шеи.

Медики передали информацию в полицию, начата проверка. Мать опросят, семью проверят органы ПДН.

Ранее сообщалось, что в Красноярске семилетний мальчик ушел из больницы, не дождавшись выписки. Позже его обнаружили идущим в одиночку в районе поселка Песчанка.