Избитый молотком сосед назвал звезду «Пацанок» Александру Петрову фриком
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Избитый молотком сосед назвал звезду «Пацанок» Александру Петрову фриком. Об этом сообщает 78.ru.
28 мая 2024 года стало известно, что Петрова, проживающая в Санкт-Петербурге, напала на соседа с молотком из-за шума под окнами. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь, однако от госпитализации он отказался.
«Поболит-поболит, да перестанет», — пояснил 56-летний мужчина.
Потерпевший отметил, что знаком с Александрой, но не общается с ней. Он считает девушку фриком.
«Фрики они, все татуированные. Знаю, что снималась в шоу «Пацанки». К ней туда какая-то компания приходит», — высказался потерпевший.
Подробности нападения Александры Петровой на соседа читайте в этой новости.
Также сообщалось, что участница шоу «Пацанки» Елизавета Макарова жестоко избила школьницу из-за шутки.