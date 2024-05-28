Избитый молотком сосед назвал звезду «Пацанок» Александру Петрову фриком. Об этом сообщает 78.ru.

28 мая 2024 года стало известно, что Петрова, проживающая в Санкт-Петербурге, напала на соседа с молотком из-за шума под окнами. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь, однако от госпитализации он отказался.

«Поболит-поболит, да перестанет», — пояснил 56-летний мужчина.

Потерпевший отметил, что знаком с Александрой, но не общается с ней. Он считает девушку фриком.

«Фрики они, все татуированные. Знаю, что снималась в шоу «Пацанки». К ней туда какая-то компания приходит», — высказался потерпевший.

Подробности нападения Александры Петровой на соседа читайте в этой новости.

Также сообщалось, что участница шоу «Пацанки» Елизавета Макарова жестоко избила школьницу из-за шутки.