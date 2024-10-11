Избитая боксером за отказ в интиме россиянка умерла по другой причине

Девушка Юлия из Троицка Челябинской области, которую жестоко избил боксер за отказ в интиме, скончалась. Об этом сообщает RT.

Как призналась подруга умершей россиянки, смерть 28-летней девушки с полученными травмами не связана.

По словам источника в правоохранительных органах, девушка умерла от серьезного заболевания. При этом неизвестно, какого именно.

Напомним, в сентябре текущего года 28-летняя жительница Троицка встретилась в местном ночном заведении с компанией приятелей. Одним из них был 37-летний мужчина, увлекавшийся боксом. Он пригласил девушку к себе домой и начал к ней приставать, на что получил отказ. В итоге у девушки зафиксировали перелом отростка позвонка, многочисленные ушибы и ссадины, а также кровоизлияние в мозг.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области девятиклассница внезапно умерла во время урока.

Также сообщалось, что в Свердловской области 50-летнего мужчину намотало на трактор во время покоса.