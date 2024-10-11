Девятиклассница внезапно умерла в школе во время урока

В Челябинской области ученица девятого класса неожиданно скончалась во время урока в школе. Девочке вдруг стало плохо. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, старшеклассница была на занятиях в учебном заведении, когда почувствовала недомогание. Чтобы помочь школьнице, вызвали бригаду скорой помощи. Однако спасти ее уже не удалось.

Причина смерти девочки пока неизвестна. Пресс-служба СКР по региону от комментариев по этой ситуации пока воздержалась.

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