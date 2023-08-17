Избил ребенка ради тещи: напавший на мальчика боксер оправдал свой поступок уважением к родственнице

Недавно стало известно, что в Подмосковных Котельниках тренер по боксу избил 12-летнего мальчика на улице. Такой поступок он объяснил тем, что заступался за свою тещу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Так, 15 августа компания детей в возрасте от 12 до 14 лет гуляла возле подъезда. Ребята якобы вели себя агрессивно: они ругались матом и даже хотели сломать арку. Из подъезда вышла женщина и сделала замечание подросткам. В ответ на это они плюнули в ее сторону и бросили мусор.

Потом напомнить о необходимости прилично себя вести пришлось другому мужчине, но дети снова проигнорировали просьбу. Восстановить порядок во дворе решил тренер по боксу. По словам инсайдера, спортсмен хотел дать одному из мальчиков подзатыльник, однако промахнулся. Затем ребенок накинулся на боксера и началась драка.

Уточняется, что таким образом мужчина пытался защитить оскорбленную детьми женщину, которая оказалась его тещей.

Камеры видеонаблюдения засняли, как тренер нанес удар по голове мальчика, когда тот сидел, отвернувшись от него. После этого ребенок решил дать сдачи, но боксер быстро повалил его на землю и начал избивать.

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