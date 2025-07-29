Избил и ограбил: скончавшаяся от теплового удара россиянка на самом деле была убита

В Японии арестовали сына россиянки, которая в июне была найдена мертвой в своей квартире. Молодого человека подозревают в убийстве и грабеже, сообщает агентство Kyodo.

Напомним, что в прошлом месяце сообщалось о женщине русской национальности, погибшей в Японии предположительно от теплового удара. В полицию префектуры Осака обратился ее муж, который несколько дней не мог с ней связаться. Прибывшие в ее квартиру служители порядка обнаружила россиянку мертвой. На трупе женщины были зафиксированы следы избиения.

В ходе начатого следствия внезапно поступило признание от 21-летний сына погибшей. Он рассказал, что убил мать и украл у нее деньги. Сумма составила 15 тысяч йен. По предварительной версии, он проник к ней в дом 26 июня, нанес несколько десятков ударов по лицу и задушил.

За расследованием преступления следит Генеральное консульство России в Японии.

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