В Японии обнаружили скончавшуюся от теплового удара россиянку со следами побоев на лице

В японском городе Осака, в одной из квартир, было обнаружено тело россиянки. Предварительная причина смерти — тепловой удар. Однако полиция зафиксировала следы ударов на трупе женщины. Об этом сообщает телеканал MBS.

Согласно предоставленной информации, 50-летняя россиянка была найдена мертвой в двухкомнатной квартире 27 июня. О смерти женщины стало известно после того, как бывший супруг не смог с ней связаться, пришел домой, где и обнаружил тело, лежащее на спине в своей комнате. Дверь в квартиру была открыта.

Сообщается, что на лице и правой руке женщины были обнаружены «множественные следы побоев». Раны могут свидетельствовать о том, что она от кого-то оборонялась. Японские правоохранители предположили, что тепловой удар россиянка получила после избиения, когда потеряла возможность двигаться. Расследование продолжается.

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