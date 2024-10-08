Избиение засняла камера: сиделка напала на пенсионерку с деменцией

В Дагестане сиделка избила 94-летнюю пенсионерку с деменцией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Местный житель нанял для ухода за мамой приезжую из СНГ женщину. Через некоторое время он обнаружил на теле матери синяки и установил в доме скрытую камеру. На следующий день соседи услышали крики пенсионерки и вызвали полицию. Они обнаружили избитую женщину и проверили записи камеры. На видео заметно, что сиделка наносила пенсионерке удары по затылку, лицу, рукам и телу, пока та кричала: «Помилуйте, не надо».

Ранее на Урале неизвестные попытались заживо сжечь пенсионерку-волонтера. Спасателям пришлось эвакуировать 78-летнюю потерпевшую через окно. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что в Красноярске семьи учеников против увольнения трудовика, обматерившего детей.