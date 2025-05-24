Из-за блэкаута на закрытии Каннского фестиваля не смогут показать часть фильмов. Подробности приводит Screen Daily.

За несколько часов до начала церемонии награждения во Франции случился сбой в энергосистеме. Однако Каннский кинофестиваль церемонию награждения переносить не стал, так как она состоится благодаря электропитанию с генераторов.

Но из-за отсутствия света и интернета часть фильмов все же показать не смогут.

Напомним, что в этом году фестиваль стартовал. В основном конкурсе представлены 22 фильма, включая такие работы известных режиссеров, как «Финикийская схема», «Эддингтон» и «Сентиментальная ценность».

Ранее мы писали о том, что Лена Ленина и Лена Перминова поругались в Каннах.

Также сообщалсоь, что Вера Брежнева отправилась зарабатывать в Канны после потери многомиллионных гонораров.