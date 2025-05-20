«У вас все красивое, кроме прически»: Лена Ленина и Лена Перминова поругались в Каннах

Писательница Лена Ленина рассказала о конфликте с моделью Леной Перминовой на Каннском кинофестивале. Блондинки пересеклись у входа в отель Carlton и обменялись любезностями. Подробности Ленина сообщила в соцсетях.

Манекенщица сделала комплимент Лениной по поводу прически. Напомним, что писательница всегда выбирает для выхода в свет необычные образы, фишкой которых становятся необычные прически, которые некоторые называют вычурными.

Ленина ответила модели. Она упомянула ее возлюбленного, молодого манекенщика Тараса Романова, который был рядом с Леной.

«А вот у Вас все красивое! Кроме прически». Неловкая пауза. Я продолжаю (мысли-мечты вслух): «Но самое красивое у Вас — это он! (Съедаю глазами 29-летнего манекенщика из модельного агентства) [Тараса Романова]», — поделилась писательница.

После она попросила сфотографироваться с мужчиной Перминовой, но без нее. Но ей отказали.

Ранее мы писали о том, что звездный стилист раскритиковал образ Лены Лениной в Каннах. Как считает эксперт, привлечь к себе внимание Ленина сможет только разве что русским самоваром на голове.