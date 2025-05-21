Вера Брежнева отправилась зарабатывать в Канны после потери многомиллионных гонораров

На этой неделе во Франции проходит одно из самых главных мероприятий года — 78-й Каннский кинофестиваль. На него приехали звезды мировой величины. Значимое событие решила не пропускать и разведенная певица Вера Брежнева. Артистка приняла участие в фотосессии на Лазурном берегу.

После потери многомиллионных гонораров в России Брежнева соглашается на любую возможность подзаработать. На этот раз 43-летняя Вера поработала фотомоделью и снялась для нескольких зарубежных брендов. Экс-солистка «ВИА Гры» позировала на побережье, изображая по-настоящему курортную атмосферу.

Артистка предстала на кадрах в нескольких образах, которые подобрали стилисты: насыщенно синем легком платье, джинсовом тренче с украшенными бусинами джинсами и черном сарафане на бретелях. Бывшая жена Константина Меладзе не первый год приезжает на Каннский кинофестиваль. По всей видимости, и в этот раз у Брежневой запланирована насыщенная программа, о которой она пока не рассказывает подписчикам.